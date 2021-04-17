У столиці чоловік інсценував викрадення Jaguar, щоб отримати страховку

31-річний власник Jaguar XF продав свій автомобіль, але підлаштував все так, що його нібито викрали, в надії отримати солідну компенсацію від страхової компанії.

Ось тільки поліція при пошуках машини дізналася, що власник здав її на так зване розбирання, зробив дублікат ключів і виїхав на кілька днів за місто. Незабаром машину перегнали в іншу область покупці.

Виручка власника склала понад 100 тис. грн за підпільний продаж. До цієї суми ще повинні були додатися виплати КАСКО за викрадення. Все в сумі прирівнювалося до 700 тис. грн.

Але замість цього чоловік може сісти до в’язниці на строк до трьох років. // Вартові еспресо