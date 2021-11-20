У столиці чоловіка засуджено за розбійний напад на відділення пошти

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Зловмисник зайшов до приміщення та погрожуючи ножем працівниці закладу, забрав з каси двадцять дві тисячі гривень. Деснянський районний суд призначив йому покарання у вигляді дев’яти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, подія сталася у серпні поточного року на вулиці Драйзера у Деснянському районі столиці. До поліції Києва надійшло повідомлення про розбійний напад у відділенні пошти. Правоохоронці негайно виїхали на виклик.

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На місці події поліцейські провели першочергові слідчі дії та з’ясували, що до приміщення зайшов невідомий, підійшов до працівниці установи та, погрожуючи ножем, наказав лягти на підлогу, а сам забрав із каси 22 тисячі гривень.

Під час розшукових заходів оперативники затримали 35-річного киянина у Київській області, куди втік після скоєного. Неодноразово раніше судимому фігуранту слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій та по завершенню досудового розслідування скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

Вироком Деснянського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Відділ комунікації поліції Києва

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