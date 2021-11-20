У столиці чоловіка засуджено за розбійний напад на відділення пошти

Зловмисник зайшов до приміщення та погрожуючи ножем працівниці закладу, забрав з каси двадцять дві тисячі гривень. Деснянський районний суд призначив йому покарання у вигляді дев’яти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, подія сталася у серпні поточного року на вулиці Драйзера у Деснянському районі столиці. До поліції Києва надійшло повідомлення про розбійний напад у відділенні пошти. Правоохоронці негайно виїхали на виклик.

На місці події поліцейські провели першочергові слідчі дії та з’ясували, що до приміщення зайшов невідомий, підійшов до працівниці установи та, погрожуючи ножем, наказав лягти на підлогу, а сам забрав із каси 22 тисячі гривень.

Під час розшукових заходів оперативники затримали 35-річного киянина у Київській області, куди втік після скоєного. Неодноразово раніше судимому фігуранту слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій та по завершенню досудового розслідування скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

Вироком Деснянського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Відділ комунікації поліції Києва