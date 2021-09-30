Судитимуть колишню співробітницю Укрпошти, яка привласнювала податки фізичних осіб

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишньої начальниці відділення поштового зв’язку АТ «Укрпошта» у Близнюківському районі Харківської області за фактом привласнення чужого майна, яке було ввірене особі шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого повторно та за фактом службового підроблення (ч. ч. 2, 3 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як розповів керівник окружної прокуратури Роман Травкін, досудовим розслідуванням встановлено, що колишня начальниця відділення поштового зв’язку АТ «Укрпошта» у Близнюківському районі Харківської області у період з квітня по червень 2020 року привласнювала собі грошові кошти, які сплачувались місцевими мешканцями в якості податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування та військовий збір.

Отримавши вказані гроші, жінка не вносила записи до касового звіту та грошові кошти не оприбутковувала, забираючи їх собі.

16 вересня 2021 року окружною прокуратурою направлено до Лозівського міськрайонного суду Харківської області обвинувальний акт стосовно жінки.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури