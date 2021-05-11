У столиці чоловіка затримали за неправдиве повідомлення про замінування під’їзду будинку

Правопорушника виявили патрульні поліцейські спільно з мобільною групою реагування на факти домашнього насильства. За скоєне йому загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Вчора вранці до чергової частини поліції Києва зателефонувала жінка та повідомила про те, що до її квартири на вулиці Отто Шмідта намагається зайти чоловік та погрожує побити. Втім, через те, що дружина не впустила до помешкання, порушник вирішив повідомити на спецлінію 102 про замінуванння під’їзду будинку.

За декілька хвилин на місце події прибули мобільна група реагування на факти домашнього насильства, екіпажі патрульної поліції та співробітники управління вибухотехнічної служби. Після проведеної перевірки будівлі та прилеглої території фахівці не виявили небезпечних предметів.

На місці правоохоронці виявили чоловіка, який розповів про сварку з дружиною, після чого здійснив хибний виклик про замінування.

Поліцейські затримали киянина, 1960 року народження, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, вилучили мобільний телефон та направили на експертизу.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва