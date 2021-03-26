На столичній Оболоні правоохоронці затримали крадія інтернет-обладнання

Чоловік скоїв злочин, перебуваючи на випробувальному терміні за вчинення аналогічного правопорушення. Тепер йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Під час відпрацювання Оболонського району біля під’їзду багатоповерхівки на вулиці Петра Калнишевського правоохоронці помітили підозрілого чоловіка з великим наплічником. Правоохоронці вирішили зупинити чоловіка для перевірки.

У ході поверхневого огляду поліцейські виявили два комутатори, які належать інтернет-провайдерам. Вартість обладнання складає понад десять тисяч гривень.

Далі правоохоронці встановили, що чоловік зламав замок дверей у технічному приміщенні та за допомогою спеціального знаряддя відчинив контейнер і викрав інтернет-обладнання. У подальшому правопорушник видав поліції комутатори, які раніше викрав та зберігав дома.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 40-річний киянин, який кілька місяців тому отримав вирок за крадіжку та перебуває на іспитовому терміні.

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Оболонський районний суд столиці вирішує питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва