Обвинувальний акт стосовно затриманого контррозвідкою СБУ диверсанта передано до суду

Контррозвідка Служби безпеки України у вересні 2020 року затримала у Рівному агента ФСБ РФ, який намагався вчинити диверсію на одному з об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Рівненської обласної прокуратури завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 15, ст. 113 (замах на диверсію) Кримінального кодексу України скеровано до суду.

За даними слідства, у травні 2020 року представник ФСБ РФ, використовуючи канали зв’язку, залучив до конфіденційного співробітництва мешканця Одещини. За завданням іноземної спецслужби він збирав і передавав інформацію про один з військових об’єктів Збройних Сил України, дислокованих на території регіону.

Також за завданням і грошову винагороду від куратора фігурант намагався вчинити диверсію на об’єкті Рівнеоблводоканал, під час якої був затриманий контррозвідниками СБУ.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Заходи із викриття і документування зловмисника проводились під процесуальним керівництвом Рівненської обласної прокуратури.

Служба безпеки України