Поліція вилучила гранати, набої та наркотичні засоби у жителя Полтавського району

До відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції 14 липня, близько 20:30 години, надійшло повідомлення від жителя одного із сіл Кобеляцької громади, що невідомий чоловік в громадському місці демонструє предмет схожий на гранату. Поліція негайно прибула на місце події та розпочала кримінальне провадження.

Олексій Шуліка, начальник відділення поліції №2, зазначив: «Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та вибухотехнічна служба.

Поліцейські встановили особу фігуранта. Ним виявися місцевий 26-річний мешканець. За місцем його проживання правоохоронцями проведено невідкладні слідчі дії та виявлено два предмета схожих на гранату РГД-5, близько 130 набоїв різного калібру, понад 200 кущів рослин схожих на коноплю та суху подрібнену речовину зовні схожу на канабіс. Речові докази вилучено слідчими та направлено на відповідні експертизи. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганські дії вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(за матеріалами Полтавського райуправління поліції)