У столиці іноземець під час дорожнього конфлікту поранив киянина

Чоловік напідпитку вийшов на проїжджу частину, де в нього виникла суперечка з водієм транспортного засобу. Під час сварки зловмисник ударив опонента ножем у живіт. Слідчі розпочали досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України.

До столичної поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що на проспекті Любомира Гузара невідомий з ножем чіпляється до перехожих та вибіг на проїжджу частину. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили правопорушника та 62–річного киянина з ножовим пораненням. Як з’ясували правоохоронці, водій зробив зауваження незнайомцю, який вибіг на проїжджу частину та зачепив його автівку. Автовласник зупинився для вирішення ситуації, однак під час спілкування з невідомим виник конфлікт, у ході якого правопорушник ударив його ножем у живіт.

Киянина доставили до лікарняного закладу для надання необхідної медичної допомоги, де у чоловіка діагностували проникаюче поранення живота. Наразі його здоров’ю та життю нічого не загрожує.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – уродженець іншої держави, 1985 року народження, який притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок та грабежів на території України.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту вже повідомлено про підозру у скоєнні даних злочинів, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва