15 років ув’язнення отримали агенти оперативно-бойової групи російського ГРУ, які підірвали авто з воїном ЗСУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали троє агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які підірвали авто військовослужбовця ЗСУ.

Подія сталася влітку 2024 року. Внаслідок вибуху український захисник отримав тяжкі поранення.

Контррозвідка СБУ встановила особи чотирьох зловмисників і затримала їх, коли вони готували новий теракт на замовлення країни-агресора.

Наразі тюремні строки отримали троє терористів. Ними виявилися завербовані окупантами: харківський інженер-програміст, колишній військовий та місцевий безробітний. Стосовного четвертого агента триває судовий розгляд.

За матеріалами справи, для вчинення теракту агенти відслідкували у Харкові місце паркування машини українського воїна та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій.

Після вчинення теракту зловмисники підготували ще одну вибухівку і намагалися сховати її у заздалегідь облаштованому схроні. Втім, СБУ затримала їх і запобігла цьому злочину.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів колегія суддів визнала трьох агентів винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (придбання, носіння, зберігання та передача вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу);

ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв);

чч.1, 3 ст.436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, вчинені повторно).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України