У столиці оперативники затримали киянку з наркотиками

При поверхневому огляді правоохоронці вилучили у місцевої мешканки шість зіп-пакетів з амфетаміном, а при обшуку за місцем мешкання електронні ваги та ще близько 20 грамів наркотичної речовини. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Вчора, 6 липня, під час реалізації оперативної інформації на предмет збуту та зберігання наркотичних речовин у Шевченківському районі столиці оперативники виявили киянку з наркотиками. На місце відразу прибула слідчо-оперативна група, аби задокументувати правопорушення.

Як розповів начальник відділу дізнання Шевченківського управління поліції Вадим Демчук, правоохоронці затримали 23-річну місцеву мешканку у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України:

«При поверхневому огляді ми вилучили у затриманої шість зіп-пакетів з амфетаміном, а при обшуку за місцем мешкання електронні ваги та ще близько 20 грамів порошкоподібної речовини. На даний час тривають процесуальні дії».

За даним фактом відділом дізнання Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України- незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру у скоєнні кримінального проступку. Їй загрожує до п’яти років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва