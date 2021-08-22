У столиці повідомили чоловіку про підозру за пограбування закладу харчування

Зловмисник схопив товар із полиці та кинувся навтьоки, однак співробітник пекарні негайно викликав поліцію. Затриманому загрожує до шести років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 зателефонував співробітник закладу харчування на проспекті Академіка Глушкова із повідомленням про те, що невідомий забрав коробку з продуктами й втік, не розрахувавшись. Для встановлення обставин на місце черговий направив наряди патрульної поліції та слідчо-оперативну групу.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника слідчого відділу Голосіївського управління поліції Михайла Жушмана, наряд поліцейських, що патрулював поруч із місцем злочину, разом із заявником обстежили територію біля місця події та розшукали зловмисника:

«Ми затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – раніше судимий за майнові злочини 28-річний місцевий мешканець. За погодженням із процесуальними керівниками повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною другою статті 15, частиною другою статті 186 Кримінального кодексу України. Це — закінчений замах на грабіж».

Районний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Чоловіку загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва