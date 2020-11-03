У столиці повідомлено про підозру чоловіку, якому інкримінують 15 епізодів крадіжок автодзеркал

Зловмисник демонтовував бокові дзеркала здебільшого з позашляховиків, припаркованих біля будинків у Деснянському районі столиці. Тепер за скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Протягом літа до столичної поліції надходили повідомлення про те, що на вулицях Закревського, Каштановій, Лифаря, Градинській, Висоцького та проспекті Маяковського Деснянського району невідомий знімає дзеркала з іномарок. Всі виклики були належним чином задокументовані слідчо-оперативною групою районного управління поліції.

Зі слів слідчої Деснянського управління поліції Ніни Головської, правоохоронці викрили 43 – річного уродженця Миколаївської області, який провів за гратами більше 15 років за вчинення майнових злочинів. Наразі фігурант перебуває у під вартою за вчинення аналогічного злочину у Дніпровському районі столиці:

«Як з’ясували поліцейські, правопорушник обирав позашляховик, здійснював демонтаж бокових дзеркал заднього виду та у більшості випадків залишав на лобовому склі свій номер телефону аби в подальшому автовласник міг викупити викрадені дзеркала за гроші у сумі від 1000 до 3000 гривень».

Фігуранту інкримінують вчинення 15 епізодів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно) Кримінального кодексу України. Зловмисник знаходиться під вартою. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Києва