У столиці судитимуть чоловіка, який вбив товариша у Шевченківському районі

За скоєне йому загрожує до 15-ти років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, що подія трапилась у лютому цього року у квартирі багатоповерхівки на вулиці Татарській. Тоді до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшов виклик від чоловіка, який повідомив, що у квартирі виявив товариша мертвим.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко, співробітники карного розшуку швидко встановили особу підозрюваного та затримали його:

«Судово-медичні експерти встановили, що причина смерті хлопця – це механічна асфіксія. Затриманий під час слідчого експерименту розповів нам, що між ним та товаришем виник конфлікт. Він задушив його та втік з місця скоєння злочину».

Слідчі Шевченківського управління поліції повідомили фігуранту про підозру. Наразі досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України завершено. Обвинувальний акт відносно фігуранта скерований до Шевченківського районного суду. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Відділ комунікації поліції Києва