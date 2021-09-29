СБУ оголосила про підозру «найманому вбивці», якого ФСБ РФ завербувала для ліквідації українського спецпризначенця

За матеріалами контррозвідки СБУ повідомлено про підозру у державній зраді агенту ФСБ РФ.

Встановлено, що зловмисник входив до складу так званої «бойової двійки», яка у 2016 році здійснила вбивство українського спецпризначенця на Рівненщині. Підозрюваний приховано переправив з РФ зброю для вчинення злочину.

Іншого учасника групи було затримано у листопаді 2016 року під час спроби перетину держкордону України. Суд визнав його винним у вчинені кримінального правопорушення і призначив покарання у вигляді 12 років ув’язнення.

За даними слідства, двоє українських громадян були завербовані представниками ФСБ РФ для виконання розвідувально-диверсійних завдань на шкоду державній безпеці України.

Встановлено, що у квітні 2016 року вони прибули з РФ на територію нашої країни для збору інформації про військовослужбовців Збройних Сил України та працівників вітчизняних оборонних підприємств.

Одержану інформацію агенти передавали своїм «кураторам».

Згодом учасники групи отримали завдання та здійснили вбивство українського офіцера військового підрозділу спецпризначення.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, триває досудове розслідування.

Заходи із викриття правопорушення здійснювались за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

СБУ