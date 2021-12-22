У столиці судитимуть двох братів, які до смерті побили безхатченка

Слідчі поліції завершили досудове розслідування та направили матеріали кримінального провадження до суду. Наступні десять років чоловіки можуть провести за ґратами.

Подія сталася у серпні поточного року. Тоді на спецлінію 102 поліції Києва надійшов виклик про виявлення чоловіка без ознак життя на вулиці Ямській.

За результатами проведення першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували обставини інциденту, що стався напередодні загибелі чоловіка. Як пояснили свідки, між потерпілим та двома чоловіками відбувся конфлікт та бійка. Молодики завдали смертельних травм своєму знайомому та втекли. Правоохоронці встановили особи фігурантів, їх місцезнаходження та затримали чоловіків у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це — раніше не судимі уродженці Донеччини, 24- та 27-річні брати.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Під час досудового розслідування фігуранти перебували під вартою. Згодом суд змінив їм запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження за погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою направлені до суду для розгляду справи по суті. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва