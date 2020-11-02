У столиці судитимуть екс-керівницю райслужби у справах дітей та сім’ї, яка вимагала хабар за усиновлення

Київською місцевою прокуратурою № 7 скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника Служби у справах дітей та сім’ї однієї з районних в місті Києві державних адміністрацій, яка вимагала та отримала неправомірну вигоду (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник Служби, використовуючи владні повноваження, вимагала від подружжя 1 000 доларів США неправомірної вигоди за оминання черги на усиновлення та видачу нею висновку про доцільність усиновлення і відповідність його інтересам дитини.

Службову особу затримали «на гарячому» після передачі всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Подільського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Обвинувачену звільнено з вказаної посади.

Викриття корупційного злочину здійснювалося за процесуального керівництва ювенальних прокурорів КМП № 7 працівниками ГУ БКОЗ СБ України спільно із слідчими Подільського УП ГУНП у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура