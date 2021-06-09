У столиці судитимуть групу чоловіків, які катували безпритульних

Троє правопорушників протягом двох місяців знущались над безхатченками, знімали свої дії на камеру та викладали в мережу Інтернет. Від дій зловмисників один із потерпілих помер. За скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що подія трапилась у вересні минулого року у Шевченківському районі столиці. Правоохоронцям стала відома інформація, що у центральному районі столиці невідомі знущаються над безхатьками.

Як розповів слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Віталій Журба, поліцейські відразу розпочали розшук зловмисників:

«Нам стало відомо, що троє чоловіків протягом двох місяців били, знущались та катували безпритульних осіб. Для того, щоб встановити кривдників та притягнути їх до відповідальності, нами був проведений комплекс оперативно-розшукових заходів. Зловмисниками виявились чоловіки віком від 20 до 42-х років, які застосовували до потерпілих травматичну зброю, сльозогінний газ, били їх та відбирали особисті речі. Внаслідок насильницьких дій один із потерпілих помер. Завдяки злагодженій роботі спецпризначенців та поліцейських ми затримали правопорушників та розпочали досудове розслідування».

Слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 127 (Катування), ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 2, ч. 4 ст. 296 (Хуліганство), ч. 2 ст. 162 (Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи із застосуванням насильства), ч. 1 ст. 353 (Самовільне привласнення владних повноважень та звання службової особи, поєднане з вчиненням суспільно небезпечного діяння), ч. 3 ст. 186 (Грабіж), ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Суд обрав їм запобіжні заходи: двом – тримання під вартою без права внесення застави, а їх 42-річному спільнику – нічний домашній арешт. Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва