У Харківській області жінка побила та пограбувала родичку

У Харківській області у Куп’янському районі 42-річна мешканка побила 79-річну родичку та забрала в неї гроші.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

16 вересня до поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги. Він заявив, що до медиків звернулася літня жінка. Вона пояснила, що її побила її родичка.

“За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Куп’янського відділу поліції. Поліцейські встановили, що вночі в квартиру пенсіонерки зайшла 42-річна жінка. Остання відчинила двері своїм ключем. Вона завдала бабусі тілесні ушкодження та забрала майже 1400 гривень”, – розповіли у поліції.

За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статею “пограбування”. Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі. // Діло