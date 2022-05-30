У столиці викрили чоловіка, який облаштував нарколабораторію у кваритирі

Оперативники затримали чоловіка з пакунком прекурсору, а слідчі під час обшуку виявили у помешканні облаштовану нарколабораторію. Фігуранту повідомлено про підозру та за скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у м. Києві Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції спільно зі слідчими Деснянського управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Києва у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, задокументували незаконну діяльність місцевого мешканця.

Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Роман Магур, наркоділком виявився 31-річний місцевий мешканець, якого затримали у порядку ст. 208 кримінального процесуального кодексу України:

«Оперативники викрили зловмисника біля поштомату на вулиці Лаврухіна у Деснянському районі. Під час обшуку у сумці зловмисника поліцейські виявили та вилучили пакунок з порошкоподібною речовиною жовтого кольору. Згідно висновку експерта це – фенілнітропропен, загальною вагою близько 200 грам. Також у ході проведення невідкладного обшуку в оселі порушника ми виявили нарколабораторію, де ймовірно здійснювався синтез прекурсорів. Поліцейські вилучили спеціальне обладнання, хімічні сполуки, рослини та реагенти. Речові докази направлені на проведення відповідних експертиз».

На даний час слідчі Деснянського управління поліції за процесуального погодження окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 311 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва