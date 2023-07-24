До 8 років за ґратами засуджено мешканця Кривого Рогу, який намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Криворізької північної окружної прокуратури засуджено місцевого мешканця, який намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 КК України).

Йому призначено покарання – 8 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що у квітні 2023 року біля міського парку м. Кривий Ріг засуджений побачив 16-річну дівчину та почав її переслідувати. Наздогнавши неповнолітню, він повалив її на землю та, застосувавши силу, намагався зґвалтувати.

Перехожі почули крик, зупинили чоловіка та викликали працівників поліції.

Раніше чоловік вже відбував 9 років ув’язнення за злочини проти статевої свободи та недоторканості.

Під час розгляду кримінального провадження у суді чоловік вину визнав повністю. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення ВП № 3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Офіс Генпрокурора