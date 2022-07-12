У столиці викрито торговців автоматичною зброєю

За процесуального керівництва прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва викрито двох осіб у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів та їх збуті (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, вказані особи незаконно зберігали за адресами свого проживання значну кількість автоматичної вогнепальної зброї, боєприпасів та інших засобів ураження.

У межах досудового розслідування правоохоронці задокументували факт продажу учасниками групи двох автоматів АК-74 за 3 тис. дол. США. При цьому задля маскування незаконної діяльності один з фігурантів представлявся працівником правоохоронного органу.

У подальшому ділки намагалися збути за 17 тис дол. США ще 11 автоматів Калашникова та понад 2 тис. патронів до них.

За результатами обшуків за місцями мешкання фігурантів правоохоронці вилучили ще 4 одиниці зброї, понад 4 тисячі боєприпасів, печатки військових частин, порожні бланки на право носіння вогнепальної зброї, військові квитки, засоби зв’язку та інші речові докази.

Наразі затриманим повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводу ГУ ВБ СБУ.

Київська міська прокуратура