У столиці затримали чоловіка, який ошукав киянку на 41 тисячу доларів

Зловмисник розмістив в мережі інтернет оголошення про вигідний курс валют та під час обміну дав потерпілій несправжні гроші. Наразі слідчі оголосили йому про підозру у скоєнні злочину. Тепер чоловіку загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

До поліції звернулась мешканка Шевченківського району столиці та повідомила, що вона обміняла іноземну валюту на гривні, однак у банку виявила, що вони фальшиві. На місце події прибула слідчо-оперативна група для документування правопорушення.

Як розповів заступник начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко, негайно по місту Києву була ведена спеціальна поліцейська операція по розшуку та затриманню ймовірного підозрюваного:

«Ми встановили, що 37-річна киянка вирішила обміняти іноземну валюту на гривні. Жінка знайшла на сайті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом, зацікавилась пропозицією і домовилась про угоду. На зустріч приїхав «кур’єр», взяв у неї 41 тисячу доларів та віддав гривні, які були в упаковці з логотипом банку. В той же день вона поїхала до банківської установи, де й виявила, що вони не справжні».

Співробітники карного розшуку та слідчі столичної поліції провели клопітку роботу, переглянули записи з камер відеоспостереження, встановили рух ймовірного підозрюваного та затримали його. Крім того, правоохоронці провели обшук у помешканні затриманого та вилучили звідти речові докази.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили фігуранту про підозру. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва