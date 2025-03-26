Житель Львова убив битою свого собаку

За жорстоке поводження з тваринами підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. За рішенням суду він перебуває під вартою без права внесення застави.

Як встановили правоохоронці, 53-річний львів’янин наніс своєму собаці «Рижику» не менше чотирьох ударів по голові дерев’яною битою, спричинивши йому смертельні травми.

До розкриття злочину були задіяні оперативники, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1.

За участі експертів поліцейські провели огляд та зафіксували всі ушкодження, які фігурант наніс собаці.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч.3 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції львівської області