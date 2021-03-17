У столиці затримали чоловіка, який у маршрутці обікрав пасажирку

Зловмисник витягнув із сумки пенсіонерки гаманець, вийшов на найближчій зупинці та одразу почав роздивлятися його вміст. Дії чоловіка привернули увагу правоохоронців, які знаходились неподалік та зупинили його для перевірки. Слідчі оголосили порушнику про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до п’яти років позбавлення волі.

Під час відпрацювання території Подільського району на зупинці громадського транспорту на вулиці Вишгородській поліцейські помітили чоловіка, який вийшов із маршрутного таксі та почав себе підозріло поводити. Він тримав у руках гаманець та уважно роздивлявся його вміст, тож правоохоронці вирішили зупинити його та поспілкуватися.

Слідчий Подільського управління поліції Олександр Яровий повідомив про те, що поліцейським чоловік не зміг пояснити, звідки в нього гаманець та чому всередині знаходяться банківські картки на ім’я сторонньої людини, тож на місце події викликали слідчо-оперативну групу:

«У подальшому ми встановили, що неодноразово судимий 43-річний місцевий мешканець у громадському транспорті непомітно викрав із сумки пасажирки гаманець, після чого одразу вийшов на зупинці. Гаманець та гроші у сумі вісімсот гривень ми вилучили у якості речового доказу, а фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва