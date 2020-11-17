Затримано зловмисника, причетного до щонайменше двадцяти крадіжок з автомобілів у Львові

Як встановили співробітники Сихівського відділу поліції, затриманий раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки в Україні та за кордоном.

16 листопада близько 21.00 оперативники кримінальної поліції Сихівського відділу поліції, під час відпрацювання території обслуговування, на вулиці Чукаріна виявили чоловіка, який, розбивши вікно в автомобілі «Фольксваген Поло», дістав із салону спортивну сумку та намагався втекти. Як в подальшому встановили правоохоронці, у викраденій сумці були гроші, документи та інші особисті речі власника.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, а також патрульні поліцейські. Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Особу затриманого встановлено – ним виявився 35-річний львів’янин, мешканець Сихова, раніше неодноразово судимий за крадіжки в Україні та за кордоном. Також встановлено, що він причетний до щонайменше двадцяти крадіжок з автомобілів, скоєних у Львові.

За фактом слідчі Сихівського відділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Поліція Львівської області