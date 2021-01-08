У столиці затримали телефонного шахрая зі схеми «Ваша донька потрапила в ДТП…»
«Ваша донька потрапила в ДТП, терміново потрібні гроші або вона опиниться за ґратами» — так зловмисник намагався вчора ошукати жінку.
Учора на лінію 102 звернулася громадянка, яка розповіла, що до її матері зателефонував незнайомий чоловік та повідомив, що донька потрапила в ДТП та терміново потрібні гроші, щоб уникнути покарання. Жінка домовилась про зустріч для передачі коштів та одразу зателефонувала своїй дочці, щоб впевнитись у правдивості ситуації. Почувши, що її маму намагаються ошукати, дочка викликала патрульних.
У момент передачі коштів патрульні затримали чоловіка.
Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу.
На щастя, завдяки пильності громадянок ця неприємна подія завершилася добре.
Розкажіть своїм родичам про цей випадок та вбережіть себе та рідних від шахрайства.Tweet