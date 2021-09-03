У столиці жінка вбила співмешканця ударом ноги в живіт

Під час чергового конфлікту через вживання алкоголю жінка завдала чоловіку смертельної травми. Киянці загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

До чергової частини поліції Києва надійшов виклик від мешканця будинку на вулиці Військовій про те, що у сусідній квартирі він виявив чоловіка без ознак життя. На адресу негайно виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції.

За словами старшого слідчого Голосіївського управління поліції Володимира Темченка, у квартирі також перебували чоловіки та жінка, які пояснили, що під час розпивання спиртного їх товариш по чарці нібито заснув:

«Після первинного огляду тіла потерпілого судово-медичний експерт на місці події не виявив видимих ушкоджень, які могли спричинити смерть. Однак після проведення судово-медичної експертизи, було встановлено, що у чоловіка пошкоджений внутрішній орган, імовірно від побиття, що призвело до загибелі. У ході досудового розслідування ми встановили, що до смерті чоловіка причетна його співмешканка. Жінка прийшла до квартири, де потерпілий із товаришами розпивав спиртне та вдарила його ногою у живіт, від чого чоловік помер на місці».

Фігуранткою виявилася раніше не судима місцева мешканка, 1978 року народження. Слідчі затримали її у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва слідчі поліції повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Районний суд обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва