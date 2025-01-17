На Тернопільщині четверо «чорних лісорубів» незаконно зрубали ліс майже на ₴1 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру 4 особам, у незаконних порубках лісу за попередньою змовою групою осіб, вчинених повторно, перевезенні, зберіганні та збуті незаконно зрубаних дерев, (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, місцевий житель організував нелегальний бізнес із продажу деревини, до якого залучив трьох осіб – жителів Тернопільського району.

Упродовж квітня– серпня 2024 року «чорні лісоруби» без будь-яких дозволів вирубували дуби на території одного з лісництв філії «Кременецьке лісове господарство» ДП «Ліси України». Щоб їх не викрили правоохоронні та контролюючі структури чоловіки ретельно маскували сліди свіжої вирубки, присипаючи пеньки зрубаних дерев землею та листям.

Свіжозрубані дерева різали на колоди, і перевозили на територію одного з господарств у смт. Козова в заздалегідь облаштоване місце, де сортували, розпилювали деревину на дошки.

Наприкінці серпня 2024 року правоохоронці викрили групу у складі 4 осіб, які саме готувались транспортувати лісопродукцію до місця зберігання.

На даний час встановлено, що незаконною вирубкою дерев довкіллю заподіяно збитки на суму майже 1 млн грн.

Заходи з викриття здійснювались прокурорами СЕП Тернопільської обласної прокуратури та Чортківської окружної прокуратури за оперативного супроводу УСР в області ДСР НП України спільно із слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури