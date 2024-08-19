У столичних Бортничах поліція затримала крадія електроскутера

Рухаючись автомобілем, зловмисник побачив, що власник залишив скутер без нагляду та викрав його. За крадіжку під час дії воєнного стану чоловік може на вісім років опинитись у в’язниці.

До Дарницького управління поліції звернувся місцевий мешканець із заявою про крадіжку. Чоловік повідомив, що невідомі викрали електричний скутер, який він залишив біля магазину. На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи задокументували правопорушення, а працівники кримінальної поліції районного підрозділу почали пошук зловмисника.

Протягом декількох годин оперативники сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили, що до крадіжки причетний 45-річний киянин, якій раніше притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник проїжджав повз місцевий магазин та побачив електроскутер без нагляду. Він завантажив його в багажне відділення свого авто та втік. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення невідкладних слідчих дій поліцейські вилучили викрадений скутер та повернули власнику.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження передбачене ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили чоловіку про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва