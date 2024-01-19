У Києві судитимуть водія, який «під кайфом» скоїв смертельну ДТП

Внаслідок зіткнення автомобілів «Тойота» та «Рено» загинуло двоє людей. Порушник в цей час перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Йому загрожує до дванадцяти років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, що у грудні минулого року сталась дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками на вулиці Старонаводницькій. На місці події працювали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група із розслідування ДТП столичного главку та медики.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Тойота» рухаючись по проїжджій частині на вулиці Старонаводницькій виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем «Рено». Водій і пасажир автомобіля «Рено» від отриманих травм загинули на місці події.

Правоохоронці затримали керманича «Тойоти», іноземця 1979 року народження, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою. Обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду для розгляду справи по суті.

Відділ комунікації поліції Києва