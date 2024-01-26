У столиці чоловік мало не вбив власну матір та сестру

Постраждалих із численними ножовими пораненнями госпіталізували. За скоєне фігуранту загрожує до 15-ти років або довічне позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від співробітників швидкої допомоги про те, що у Святошинському районі чоловік наніс ножові поранення своїм рідним. За вказаною адресою негайно виїхали наряд полку особливого призначення №1 ГУНП у м. Києві та слідчо-оперативна група.

Прибувши на місце події поліцейські з’ясували, що під час побутового конфлікту чоловік вдарив ножем власну матір та сестру. У результаті нападу обидві жінки отримали тяжкі поранення та були госпіталізовані до лікарні

Правоохоронці, які прибули на місце події затримали зловмисника на місці вчинення кримінального правопорушення. Також правоохоронці вилучили ймовірне знаряддя злочину – ніж.

Слідчі територіального підрозділу під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – закінчений замах на умисне вбивство двох осіб. За вчинене йому загрожує до 15-ти років ув’язнення або довічне позбавлення волі. Наразі суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва