У столиці чоловік на Хрещатику вдарив ножем незнайомця

Між двома молодиками виник словесний конфлікт, у результаті якого одного з чоловіків доставлено до лікарні з ножовим пораненням, іншого – затримано та йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні доставлений чоловік із колото- різаною раною черевної порожнини. Для з’ясування всіх обставини на місце виїхала слідчо-оперативна група та оперативники Печерського управління поліції.

Начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва розповів, що на вулиці Хрещатик між двома чоловіками виник словесний конфлікт, у результаті якого один із чоловіків дістав ніж та наніс удар іншому:

«Після скоєного нападник втік з місця події. Оперативники встановили особу зловмисника. Ним виявився киянин, 1997 року народження. Протягом години поліцейські зупинили його на перехресті вулиць Богдана Хмельницького і Володимирська. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нападника знаряддя вчинення злочину – ніж».

26-річного фігуранта правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

«Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру та подали до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі», – додав Андрій Дуброва.

Відділ комунікації поліції Києва