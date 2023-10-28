У столиці чоловік на Хрещатику вдарив ножем незнайомця

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Між двома молодиками виник словесний конфлікт, у результаті якого одного з чоловіків доставлено до лікарні з ножовим пораненням, іншого – затримано та йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні доставлений чоловік із колото- різаною раною черевної порожнини. Для з’ясування всіх обставини на місце виїхала слідчо-оперативна група та оперативники Печерського управління поліції.

столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку, який на хрещатику вдарив ножем незнайомця

Начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва розповів, що на вулиці Хрещатик між двома чоловіками виник словесний конфлікт, у результаті якого один із чоловіків дістав ніж та наніс удар іншому:

«Після скоєного нападник втік з місця події. Оперативники встановили особу зловмисника. Ним виявився киянин, 1997 року народження. Протягом години поліцейські зупинили його на перехресті вулиць Богдана Хмельницького і Володимирська. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нападника знаряддя вчинення злочину – ніж».

26-річного фігуранта правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

«Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру та подали до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі», – додав Андрій Дуброва.

Відділ комунікації поліції Києва

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