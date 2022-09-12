У столиці чоловіку повідомили про підозру у вчиненні квартирного грабежу

Шляхом підбору ключа зловмисник проник до оселі киянки, звідки викрав цінні речі. Однак під час скоєння злочину до помешкання повернулась власниця, яку фігурант штовхнув на підлогу та втік із награбованим. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від жінки про те, що на вулиці Василя Липківського в орендовану квартиру проник невідомий та відібрав у неї цінні речі. Для встановлення обставин події оперативний черговий направив на місце патрульних поліцейських та слідчо-оперативну групу Солом’янського управління поліції.

Поспілкувавшись із 49-річною потерпілою поліцейські з’ясували, що жінка повернулась з прогулянки додому та застала у кімнаті невідомого чоловіка. Побачивши власницю помешкання, зловмисник відштовхнув її на підлогу, схопив ноутбук обручку й гроші та втік із награбованим.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили причетного до злочину та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1980 року народження, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення майнових злочинів.

Слідчі за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Також, співробітниками поліції проводиться перевірка підозрюваного на причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень на території столиці.

Відділ комунікації поліції Києва