Сприяв посадовцю Кабміну в отриманні ₴2 млн. хабаря – на 8 років ув’язнено пособника

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури суд визнав громадянина винним у пособництві в одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України).

Прокурори у суді довели, що начальник одного з управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України залучив обвинуваченого в якості посередника для отримання неправомірної вигоди від представника товариства з обмеженою відповідальністю.

Діючи за попередньою змовою з посадовцем КМУ, він вимагав та отримав від представника суб’єкта підприємницької діяльності 2 млн грн за підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт за договором підряду.

Враховуючи наведені прокурором доводи Вищий антикорупційний суд призначив йому покарання – 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Матеріали стосовно іншого фігуранта виділені в окреме кримінальне провадження.

Київська обласна прокуратура