У столиці чоловіку повідомили про підозру за домашнє насильство над матір’ю

Кривдник систематично буянив та погрожував пенсіонерці, яка не могла самостійно захиститись від сина. За такі дії порушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

З 2022 року до поліції Києва почала звертатись 62-річна мешканка Оболонського району щодо психологічного насильства зі сторони сина. На кожен виклик виїжджала мобільна група з протидії домашньому насильству для припинення дій кривдника.

За протиправні дії на чоловіка неодноразово було складено адміністративні протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства. Проте 42-річний чоловік продовжував буянити та погрожувати матері.

У зв’язку з систематичністю, працівники поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції під процесуальним керівництвом Оболонської окружної прокуратури міста Києва порушнику повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва