У столиці дільничні офіцери поліції затримали серійного крадія

Чоловіка викрили під час вчинення чергового правопорушення – він викрав із супермаркету алкогольні напої. Слідчі вже повідомили йому про підозру у вчиненні чотирьох епізодів злочину, за які він може вісім років провести за ґратами.

До поліції Києва від керуючої магазину на вулиці Гарматній надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік викрав алкогольні напої. Окрім цього, протягом тижня поліцейські отримали від жінки ще три звернення про крадіжку товарів. Тоді на місце виїжджали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, дільничні офіцери поліції та оперативники для встановлення усіх обставин події.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння крадіжок причетний один і той самий чоловік. Під час відпрацювання по орієнтуванню дільничні офіцери поліції розшукали та затримали 31-річного правопорушника, який зізнався у скоєному. З’ясовано, що чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів, а також злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних речовин.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив правопорушнику про підозру у скоєнні чотирьох епізодів злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва