Засуджено жителя Одеси, який продавав громадянам неіснуючі смартгодинники

Раніше судимий за майнові злочини шахрай проведе за ґратами 1,6 роки.

Нагадаємо: зловмисник розмістив на одному із популярних інтернет-ресурсів оголошення про продаж смартгодинників вартістю 500 гривень та долучив до них фото з чужих обʼяв. Коли ж знаходились бажаючі придбати аксесуари, чоловік просив наперед повну оплату за товар, а після отримання коштів, які довірливі громадяни переводили на його рахунок, переставав виходити з ними на зв’язок.

В ході слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили правопорушника та з’ясували, що завдяки «торгівлі» неіснуючим товаром йому вдалося «заробити» 4000 гривень, ошукавши вісьмох співмістян.

Під час досудового розслідування правоохоронці зібрали достатньо доказів протиправних дій фігуранта та висунули йому обвинувачення за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно.

Розглянувши матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, надані поліцейськими, суд визнав обвинуваченого винним у скоєному і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк півтора роки.

Вкотре закликаємо громадян бути обережнішими під час шопінгу в інтернет-мережі. Якщо продавець не перевірений, сплачуйте кошти за товар тільки після його отримання. Якщо такий варіант продавець відкидає, відмовтеся від покупки і пошукайте товар в іншому місці.

Одеське районне управління поліції №1