У столиці двом ділкам, які за 13 000 євро переправляли ухилянтів за кордон загрожує до 9 років ув’язнення

Зловмисники пообіцяли одному з «клієнтів» доставити його власним автомобілем до Мукачева й надалі передати провідникам, які б допомогли пройти крізь ліс до Словаччини без перешкод, обійшовши контрольно-пропускні пункти.

Нагадаємо, у червні цього року слідчі Святошинського управління поліції Києва спільно зі співробітниками СБУ та за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури викрили двох киян, віком 33 та 62 років, які налагодили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон України.

В ході слідства правоохоронці встановили, що ділки підшукали серед своїх знайомих «клієнта», якому пообіцяли допомогти незаконно перетнути кордон. Зокрема, за 13 000 євро вони планували доставити чоловіка власним транспортом до Мукачева, а далі передати його провідникам, які, у свою чергу, мали провести його через ліс в напрямку Словаччини, оминаючи контрольно-пропускні пункти.

Тоді, правоохоронці затримали зловмисників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання грошей від «клієнта».

Чоловікам було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування порушники перебували під вартою.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України обвинуваченим загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва