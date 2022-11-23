У столиці повідомлено про підозру чоловіку, який побив іноземця

Під час конфлікту зловмисник вдарив чоловіка в обличчя, внаслідок чого він впав, а нападник продовжив наносити удари ногами по голові та тулубу. Наразі постраждалий перебуває у лікарні. За скоєне правопорушнику загрожує до восьми років ув’язнення.

До чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у кафе на вулиці Антоновича під час конфлікту його побив невідомий. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та карета швидкої допомоги.

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Як повідомив начальник кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Максим Строк, прибувши на місце, поліцейські з’ясували, що між двома чоловіками виникла раптова сварка:

«У ході словесного конфлікту фігурант вдарив 23-річного потерпілого кулаком в обличчя, внаслідок чого він впав, а зловмисник продовжив бити його ногами по голові і тулубу та згодом втік з місця скоєння злочину. Ми провели оперативно-розшукові заходи та встановили нападника – ним виявився раніше не судимий 27-річний уродженець Закарпатської області».

За погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою порушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

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