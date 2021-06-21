Черкаська поліція розкрила вбивство тальнівського валютника, якого розшукували як безвісти зниклого

Зловмисник завдав кілька ударів молотком по голові, а потім поклав тіло до багажника авто та відвіз до покинутого будинку на узбіччі проїжджої частини. Зараз слідчі розслідують кримінальне провадження.

Житель Тального 17 червня поїхав у справах до знайомого і зник. На його пошуки були залучені оперативники карного розшуку та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області, та працівники Звенигородського районного відділу поліції.

Під час відпрацювання низки необхідних розшукових заходів оперативникам надійшла інформація про те, що біля покинутого будинку на перехресті вулиць Шевченка та Чорновола стоїть авто, що належить зниклому. На жаль, у багажнику ВАЗ-2107 виявили мертвого власника. При чоловіку була значна сума готівкою: 1 200 доларів США та 1 673 гривень.

За фактом умисного вбивства працівники поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та почали перевіряти коло родинних і дружніх зав’язків потерпілого. Висували версію вбивства й через його діяльність. 54-річний тальнівчанин займався обміном валюти.

Поліцейські вилучили та перевірили відео з камер спостереження розташованих в районі скоєння кримінального правопорушення. З’ясували, що востаннє чоловік заїжджав до свого знайомого на автомийку, після цього він перестав відповідати на дзвінки рідних.

За майже три доби безперервної роботи правоохоронці вийшли на слід ймовірного зловмисника. Ним виявився 60-річний місцевий житель.

Чоловік не заперечував свою причетність й зізнався поліцейським, що заборгував убитому гроші, 10 000 гривень, які той вимагав негайно повернути, або нарахує великі проценти. Погрози та конфлікт призвели до того, що чоловік схопив молоток і завдав потерпілому кілька ударів по голові від яких, останній помер.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідчі Звенигородського районного відділу поліції, за процесуального керівництва прокуратури міста Звенигородка, повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину. Сьогодні йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 340 500 гривень.

Наразі затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області