У столиці повідомили про підозру шахраю, який заволодів телефоном товариша

Чоловік попросив ґаджет нібито для дзвінка, втім назад не повернув, а натомість продав. Оперативні працівники встановили особу підозрюваного та затримали. За скоєне порушнику загрожує до трьох років обмеження волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що поблизу магазину на Броварському проспекті він дав знайомому свій телефон для здійснення дзвінка. Вдаючи, що розмовляє по телефону, чоловік зайшов до приміщення магазину та непомітно втік. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Провівши низку розшукових заходів, оперативні працівники встановили особу підозрюваного та його місце проживання.

Ним виявився киянин, 2002 року народження, який одразу ж продав телефон потерпілого незнайомцю за 800 гривень, а гроші витратив на власні потреби.

За цим фактом відділом дізнання Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі. Наразі дізнавачі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили порушнику про підозру у вчиненні злочину. Триває досудове слідство.

Відділ комунікації поліції Києва