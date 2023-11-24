У столиці повідомили про підозру зловмиснику, який розповсюджував дитячу порнографію

32-річний фігурант підшукував у соціальній мережі неповнолітніх дівчат та надсилав їм відео порнографічного характеру за участю дітей. Крім того, запрошував неповнолітніх до себе додому та просив надіслати йому інтимні фото за подарунки. Наступні 12 років зловмисник може провести за ґратами.

Співробітники управління міграційної поліції столичного главку спільно зі слідчими Дарницького управління поліції викрили чоловіка за підозрою у розповсюдженні дитячої порнографії. Ним виявився місцевий мешканець, 1991 року народження.

Під час проведення обшуку квартири зловмисника правоохоронці вилучили мобільні телефони та інші речові докази, які підтверджують причетність фігуранта до вчинення злочину. Встановлено, що 32-річний киянин підшукував у соціальній мережі неповнолітніх дівчат та надсилав їм відео порнографічного характеру за участю дітей. Крім того, запрошував неповнолітніх до себе додому та просив надіслати йому оголені фотографії взамін на різні подарунки.

Наразі встановлюється інформація щодо походження відео, які розповсюджував чоловік та його причетність до їх створення.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури слідчі оголосили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301-1 Кримінального кодексу України – одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження. На час проведення досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання пів вартою з правом внесення застави у розмірі 214 тисяч гривень.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва