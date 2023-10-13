У столиці судитимуть двох братів, які побили свого товариша

Під час спільного відпочинку між друзями виник конфлікт, у ході якого зловмисники нанесли потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне чоловікам загрожує до десяти років ув’язнення.

У липні цього року до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на спільному коридорі багатоповерхівки, розташованої на вулиці Хорольській, вона виявила закривавленого чоловіка. За вказаною адресою негайно прибули медики, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції.

Правоохоронці з’ясували, шо потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження в результаті конфлікту зі своїми товаришами, з якими він разом відпочивав у кафе та вживав алкогольні напої. Дорогою додому чоловіки розпочали сварку, яка переросла в бійку. Відтак, двоє братів накинулись на товариша з кулаками, спричинивши потерпілому відкриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні ушкодження грудної клітини.

На місці події поліцейські затримали підозрюваних осіб у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились уродженці Київської області 1993 та 1995 років народження.

За цим фактом слідчі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили порушникам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. На період слідства фігуранти перебували під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва