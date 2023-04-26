Вимагав хабарі за безперешкодне ввезення товарів – судитимуть співробітника Одеської митниці

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно старшого державного інспектора одного з митних постів Одеської митниці за фактом вимагання та одержання 1200 доларів США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що митник вимагав у громадянина кошти за ввезення на територію України та безперешкодне митне оформлення партії генераторів та акумуляторів.

За такою схемою інспектор «заробляв» систематично. Свої «послуги» він оцінював від 200 до 1000 дол США в залежності від об’єму партії.

Правоохоронці затримали співробітника митниці безпосередньо під час одержання чергової частини неправомірних коштів.

Наразі митника відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури