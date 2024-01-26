На Чернігівщині викрито підпільне виробництво тютюнової продукції: вилучено підакцизних товарів на суму понад ₴5 мільйонів

У рамках спецоперації поліцейські обласного управління поліції спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань припинили діяльність на Чернігівщині тіньової тютюнової галузі. У підпільному цеху зловмисників вилучено кілька тонн сировини, обладнання для переробки та готову контрафактну продукцію.

Правоохоронці одночасно провели санкціоновані обшуки у різних населених пунктах області. Відстань між найбільш віддаленими об’єктами, включеними до однієї злочинної схеми, склала понад 250 кілометрів.

В ході обшуків поліцейські виявили та вилучили значний об’єм тютюнової сировини, обладнання для її сушки та подрібнення, а також пристрої та матеріали для виготовлення кінцевого продукту, різні види контрафактної продукції, чорнову документацію.

Зокрема, сумарно вилучено 450 мішків тютюну, понад півсотні пристроїв для набивання цигарок, палети з цигарковим папером, майже дві тисячі пачок контрафактних цигарок, замаскованих під продукцію відомої марки. Також вилучено 250 літрів фальсифікованої алкогольної продукції, розфасованої у 5-літрові пластикові ємності.

Орієнтовна вартість всієї вилученої сировини та готової контрафактної продукції перевищує 5 мільйонів гривень.

Поліцейські встановили, що до організації та забезпечення функціонування злочинної схеми причетні п’ятеро мешканців області з Прилуцького та Корюківського районів.

Вирощування та первинна переробка тютюнової сировини відбувалися у ряді господарств, а для виготовлення кінцевої продукції «напівфабрикат» доставляли на Прилуччину. Звідти ж керувалася і наповнювалася мережа збуту фальсифікованих підакцизних товарів по всій області.

Наразі слідчі поліції Чернігівщини під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 статті 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Учасникам злочинної схеми загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої продукції та обладнання для її виготовлення.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області