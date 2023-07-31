У столиці судитимуть колаборанта

Правоохоронці довели причетність фігуранта до колабораційної діяльності, а також його взаємодію з незаконними органами влади, створеними рф на тимчасово окупованій території. За пособництво державі-агресору чоловіку загрожує до п’яти років за ґратами із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в березні цього року слідчі управління поліції в метрополітені розпочали кримінальне провадження стосовно громадянина, який займався колабораційною діяльністю та спіпрацював з агресором на тимчасово окупованій території.

Відпрацьовуючи оперативну інформацію, слідчі управління поліції в метрополітені спільно з співробітниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури викрили керівника фінансової компанії, який співпрацював з незаконною проросійською владою.

У ході досудового розслідування встановлено, що 45-річний правопорушник налагодив бізнес на тимчасово окупованій території, добровільно співпрацював з незаконною владою, передаючи частину прибутку окупаційній адміністрації та підтримував збройну агресію рф проти України.

Наразі слідчі слідчого відділу управління поліції в метрополітені зібрали докази вини затриманого, повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність та скерували обвинувальний акт до районного суду для розгляду справи по суті. Правопорушнику загрожує до п’яти років за ґратами із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва