У столиці судитимуть киянина, який ошукав 14-річного хлопця

Зловмисник заволодів телефоном підлітка, запропонувавши потримати ґаджет, поки неповнолітній дістане необхідний товар з полиці в супермаркеті. У результаті порушник поклав телефон до кишені та втік. За скоєне чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що наглядно знайомий обманув її сина та забрав у нього мобільний телефон. Правоохоронці задокументували злочин та розпочали пошук зловмисника.

Як розповіла начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Дніпровського управління поліції Вікторія Засієнко, поліцейські з’ясували, що порушник помітив неповнолітнього в магазині:

«Чоловік запропонував хлопцю допомогти потримати мобільний, щоби він зміг дістати з полиці необхідний товар. Підліток довірив свій ґаджет знайомому й на мить відволікся. Зрештою зловмисник втік із чужим телефоном у кишені. Провівши низку розшукових заходів, оперативники з’ясували, що до скоєння злочину причетний киянин, 2004 року народження. За місцем проживання порушника ми виявили викрадений телефон і після необхідних слідчих дій повернули потерпілому».

За цим фактом відділом дізнання Дніпровського управління поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури дізнавачі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину.

«Наразі ми завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Порушнику загрожує до трьох років обмеження волі», — зазначила Вікторя Засієнко.

Відділ комунікації поліції Києва