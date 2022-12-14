У столиці судитимуть зловмисника, котрий пограбував 74-річну жінку

Правопорушник відволік пенсіонерку розмовою, аби відібрати у неї телефон та втік. За вчинене фігурант може провести від семи до десяти років за ґратами.

Нагадаємо, що інцидент стався у листопаді цього року. До поліції Києва звернулась консьєржка багатоповерхівки на вулиці Антоновича з повідомленням про те, що незнайомець відібрав її телефон. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу столиці.

Потерпіла розповіла поліцейським, що чоловік зайшов до під’їзду та у ході розмови з нею раптово схопив смартфон і швидко вибіг з будинку. За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Під час слідства встановлено, що до злочину причетний раніше не судимий 42-річний киянин. Поліцейські Голосіївського управління поліції за процесуального керівництва територіальної окружної прокуратури оголосили зловмиснику про підозру. Наразі матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті. Санкція інкримінованої статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва