У столиці водій «BMW» чинив опір та бив працівника поліції

Керманича зупинили працівники патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху. При спілкуванні з правоохоронцями чоловік агресивно себе поводив та скоїв напад на поліцейського. Наступні п’ять років він може провести за ґратами.

Вчора, близько 12 години на вулиці Академіка Заболотного працівники патрульної поліції міста Києва за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «BMW» під керуванням 35-річного місцевого мешканця.

Під час спілкування з поліцейськими чоловік поводив себе зухвало та агресивно, а далі штовхнув і вдарив поліцейського. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції. Порушника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва слідчі територіального управління поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України – опір працівникові правоохоронного органу та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв у зв’язку із виконанням цим працівником службових обов’язків. Фігуранту загрожує до п‘яти років ув‘язнення.

Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва