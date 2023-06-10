У столиці викрили чергову схему організації втечі «ухилянтів»

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру 23-річному киянину, який організував незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Згідно із матеріалами слідства, підозрюваний обіцяв чоловікам призовного віку організувати безперешкодний перетин кордону України у період воєнного стану. Для прикриття незаконної діяльності підозрюваний представлявся адвокатом одного зі столичних адвокатських об‘єднань.

Вартість його «послуг» становила 12 тис. доларів США з особи.

Потенційним «клієнтам» чоловік обіцяв допомогу в оформленні фіктивних документів волонтера-перевізника або документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я (так званий «білий квиток»).

У ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми затримали під час отримання від «клієнта» частини грошових коштів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, задіяні у злочинній схемі.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося слідчими Святошинського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження співробітників ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура